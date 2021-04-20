Президент Ла Лиги Тебас назвал Суперлигу смертью футбола

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас критически высказался о создании европейской футбольной Суперлиги.

«В декабре 2020 года я уже сказал, что позиция Флорентино Переса была неопределенной, теперь он потерян. Футбол не испорчен, как он говорит, а Суперлига, которая является одной из проблем, не может быть решением. Это смерть футбола», — написал Тебас в своём Twitter-аккаунте.

В ночь с 18 на 19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом новой организации стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в мадридском клубе.

Ранее президент МОК высказался против создания Суперлиги.