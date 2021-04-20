Президент МОК высказался против создания Суперлиги

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против создания европейской футбольной Суперлиги.

«Европейская футбольная модель позволяет инвестировать прибыль, полученную на более высоких уровнях, на более низкие уровни. Сейчас же эта модель находится под большой угрозой. Нацеленность на экономические выгоды означает игнорирование социальной стороны спорта, потребности общества после пандемии коронавируса. Если же мы будем смотреть на всё с точки зрения бизнеса, то социальная миссия спорта исчезнет. МОК будет продолжать ставить спорт на службу обществу. Перед лицом эгоизма, который укрепился во время пандемии, необходимо больше солидарности внутри спортивных организаций и между ними», — сказал Бах на конгрессе УЕФА в Монтрё.

19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами нового турнира стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Ранее глава УЕФА подтвердил намерение не допустить игроков клубов Суперлиги к участию на Евро-2020 и ЧМ-2022.