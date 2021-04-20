Президент ПСЖ — о создании Суперлиги: мы продолжим работать с УЕФА

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал создание европейской Суперлиги.

«Пари Сен-Жермен» продолжит работать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Мы твёрдо убеждены, что футбол — это спорт для всех. Я придерживаюсь этой позиции с самого начала», — цитирует Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что 55 ассоциаций — членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги.