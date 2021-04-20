Источник: мадридский суд постановил, что УЕФА и ФИФА не имеют права запрещать Суперлигу

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Суд в Мадриде принял предварительное решение, согласно которому Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) не имеют права запрещать создание европейской Суперлиги.
Источник: мадридский суд постановил, что УЕФА и ФИФА не имеют права запрещать Суперлигу
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Как сообщает журналист Саймон Эванс в Twitter, в решении мадридского суда также говорится о том, что организации не могут налагать санкции на участников нового турнира до тех пор, пока не будет рассмотрено дело Суперлиги.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что 55 ассоциаций — членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги.

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