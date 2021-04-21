Футбольная ассоциация Англии: Суперлига могла разделить футбол, но вместо этого она объединила всех нас

Футбольная ассоциация Англии (ФАА) выступила с официальным заявлением о европейской Суперлиге.

«Мы приветствуем известие о том, что некоторые клубы решили отказаться от участия в европейской Суперлиге, которая угрожала всей футбольной системе. Английский футбол имеет славную историю, основанную на возможностях для всех клубов... Суперлига могла разделить футбол, но вместо этого она объединила всех нас», — говорится в пресс-релизе ФАА.

В ассоциации поблагодарили болельщиков за верность руководящим принципам футбола, а также премьер-министра, государственного секретаря и министра спорта Великобритании за поддержку.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.