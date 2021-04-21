Футбольный клуб «Челси» объявил о выходе из Суперлиги
Об этом говорится на сайте футбольного клуба.
«Челси» может подтвердить, что начал формальные процедуры по выходу из группы, разрабатывающей планы на европейскую Суперлигу. Мы присоединились к группе в конце прошлой недели, и у нас было время полностью обдумать этот вопрос. Мы решили, что наше дальнейшее участие в этих планах будет не в интересах клуба, наших болельщиков или футбольного сообщества в целом», — отмечается в заявлении.
Ранее английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» официально объявили о выходе из проекта европейской Суперлиги.
До этого в «Манчестер Сити» сообщили, что клуб официально ввёл в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы проведения европейской Суперлиги.