Возвращение Азара, серия Зидана и надёжность Менди: чем интересен полуфинал Лиги чемпионов «Реал» — «Челси»

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» примет лондонский «Челси». Подопечные Зинедина Зидана не уступают на протяжении 17 матчей во всех турнирах, а в четырёх последних не пропускали, в то время как англичане под руководством Томаса Тухеля претерпели всего две неудачи и ещё ни разу не уступали в гостях. Между тем Эден Азар восстановился ко встрече с экс-одноклубниками. Об этих и о многих других нюансах противостояния в Мадриде — в материале RT.

«Реал» хорошо играет против англичан, но слабо атакует навесами

Томас Тухель в минувшем сезоне выводил «Пари Сен-Жермен» в финал, переступив через мадридский «Реал», и теперь тот опыт придётся как нельзя кстати для повторения успеха уже во главе лондонского «Челси». Правда, в розыгрыше-2019/20 испанцы мешали французам на групповой стадии, но этим можно пренебречь.

Ведь дома коллектив немецкого тренера легко одолел конкурента со счётом 3:0, а на выезде вырвал ничью 2:2 за счёт дубля в заключительные десять минут. То есть Тухель мало того, что вышел непобеждённым из спора с Зинедином Зиданом, но ещё и эффектно взломал оборону мадридцев.

А ведь крепкий тыл — основа философии наставника «Реала». Достаточно взглянуть на последние четыре поединка коллектива: сплошь нули в графе «пропущенные мячи». Это позволило испанцам не только одолеть в четвертьфинале ЛЧ «Ливерпуль», догнав долю побед над клубами из Англии до отметки 40,48%, но и вернуться в чемпионскую гонку Примеры. Сегодня между «Реалом» и земляками из «Атлетико» всего два балла за пять туров до финиша. Хотя два месяца назад разница была почти в пять раз больше.

Единственное, что немного расстроило коллектив Зидана, — результат субботнего матча против «Бетиса». Вопреки преимуществу во владении, Мадрид слишком упростил атаку, сбившись на навесы.

И тем самым фактически обрёк себя на неудачу. Ведь во всех матчах сезона, где количество фланговых кроссов у «Реала» достигало отметки 22 и больше, коллектив Зидана терял очки. На этом гранда ловил в ЛЧ донецкий «Шахтёр», так выбил из Кубка Короля «Алькояно», схожим образом нокаутировали чемпиона в Ла Лиге «Атлетик» и «Валенсия».

«Челси» доминирует при владении, но аккуратен в защите

Аналитики «Челси», безусловно, на этот нюанс обратят внимание, ведь Тухель славится дотошностью анализа. Кроме того, сохранение ворот в неприкосновенности — опорный момент в его установках команде.

Достаточно вспомнить, что у лондонцев сейчас вторая по надёжности оборона в АПЛ. Столь надёжная игра в разрушении уже привела Тухеля к одному финалу сезона: после победы над «Манчестер Сити» лондонцы получили право оспорить главный трофей Кубка Англии с «Лестером». Встреча пройдёт 15 мая, но до неё «Челси» постарается оставить за собой куда более престижный полуфинал ЛЧ, о чём в открытую говорит тренер клуба.

«Мы постараемся сыграть на топ-уровне. У нас были и тяжёлые матчи, и важные матчи, и вот настал хороший момент, чтобы провести эту встречу. Хотим сыграть с азартом. Надо быть верными себе. В этом и заключается стратегия. Полагайся на свои силы и делай то, что придаёт уверенности. Надеюсь, нам не придётся слишком мудрить и прикладывать сверхусилия» — отметил перед матчем Тухель.

Впрочем, англичане сильны не одной защитой.

Во всех 14 матчах АПЛ при Тухеле по метрике ожидаемых голов «Челси» превосходил соперника. Во многом действовать с позиции силы лондонцам позволял перевес во владении: в АПЛ они третьи по этому показателю, тогда как в победных матчах ЛЧ при немецком тренере превосходили любого в контроле мяча на 13,33%!

Учитывая уровень мастерства конкурентов и интенсивность сопротивления, цифры просто невероятные. И выбить «Челси» из данной зоны комфорта — первоочередная задача для «Реала».

Возвращение Эдена Азара — одна из главных интриг матча

Кто её будет решать, помимо очевидных лидеров — Тони Крооса и Луки Модрича? Разумеется, Эден Азар. Двукратный чемпион Англии, двукратный победитель Лиги Европы оправился от травм и аккурат к полуфиналу ЛЧ пришёл в более или менее боевые кондиции, чтобы сыграть против экс-одноклубников.

На фоне потерь из-за повреждений Ферлана Менди, Серхио Рамоса, Федерико Вальверде и Лукаса Васкеса возвращение Азара даст Зидану хоть какую-то вариативность в середине поля и позволит немного упорядочить действия средней линии. Давать «Челси» вольготно действовать у чужих ворот непозволительно, даже с учетом того, что Тимо Вернер за матч тратит неимоверное количество голевых моментов впустую.

Также с бывшим клубом встретится и Тибо Куртуа, защищавший ворота «Челси» с 2014 по 2018 годы. Но его лондонцы — в отличие от Азара — в полной мере уже заменили. Эдуар Менди при Тухеле отыграл 10 из 14 матчей АПЛ на «ноль», а заодно позволил тренеру вплотную приблизиться к рекорду Клаудио Раньери, выдав первые 10 выездных встреч с клубом без неудач. Со столь надёжным голкипером «Челси» и в Мадрид ехать не страшно, хоть из-за травмы англичанам там не поможет бывший полузащитник «Реала» Матео Ковачич.

Потерю хавбека, впрочем, нельзя недооценивать: без него в четырёх последних встречах «Челси» провёл лишь два мяча. «Реал» же, не уступающий в 17 играх подряд во всех турнирах, даже минимальные кадровые трудности соперника способен обернуть себе во благо — достаточно вспомнить четвертьфинал испанцев против «Ливерпуля».

Впрочем, минувший этап турнира Зинедин Зидан предлагает поскорее забыть: «Это будет трудный, другой матч. У «Челси» тоже большой опыт участия в играх на этом уровне. До конца сезона остался всего месяц, и мы будем сражаться до конца. Конечно, у нас есть проблемы, но с ними сталкиваются все команды без исключения. Желание выйти на поле и показать всё, на что мы способны, мотивируют нас».