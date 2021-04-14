Вопрос престижа: «Бавария» и «Порту» победили на выезде ПСЖ и «Челси», но вылетели из Лиги чемпионов

ПСЖ и «Челси» потерпели домашние поражения с минимальным счётом от «Баварии» и «Порту» соответственно, но вышли в полуфинал Лиги чемпионов. В конце первого тайма парижане позволили отличиться Эрику Шупо-Мотингу, однако после перерыва практически ничего не дали сделать сопернику. Судьбу противостояния в Лондоне решил гол Мехди Тареми ударом через себя на 94-й минуте. Он не помешал хозяевам впервые за семь лет пробиться в четвёрку сильнейших команд континента.

Расчётливый футбол Почеттино в Париже

Перед ответным матчем с ПСЖ перед «Баварией» стояла непростая задача — отыграться после поражения в домашних стенах со счётом 2:3. Следовательно, мюнхенцам в Париже требовалось брать верх над соперником с разницей в два мяча, либо с разницей в один, но забивать при этом четыре гола или больше.

Дополнительно осложняла гостям жизнь настоящая эпидемия повреждений. В списке травмированных команды в преддверии встречи значилось сразу восемь человек. Впрочем, некоторых из них всё же удалось поставить на ноги. Так, Жером Боатенг в центре обороны составил пару номинальному левому защитнику Люке Эрнандесу (на привычной позиции испанца заменил Альфонсо Дэвис). А Кингсли Коман расположился на левом краю атаки.

Состав ПСЖ также не был оптимальным. Например, не оказалось даже на скамейке запасных капитана Маркиньоса, который в Мюнхене был заменён ещё по ходу первого тайма. Его место в центре обороны занял Данилу Перейра. Зато вновь попал в заявку полузащитник Марко Верратти. В его отсутствие пару опорников составили отбывший дисквалификацию Леандро Паредес и Идрисса Гейе.

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У обескровленных гостей не было иного выхода, кроме как с первых минут пойти вперёд. Однако поначалу у них мало что получалось. Футболисты «Баварии» пытались растягивать оборону соперника и стремились доставлять мяч на фланги Коману и Лерою Зане. Однако Абду Диалло и Колин Дагба пусть и не без труда, но справлялись с техничным оппонентами. А мощные Преснелл Кимпембе и Данилу не позволяли мюнхенцам встречаться с мячом в штрафной. А вездесущий Гейе зачищал опорную зону. ПСЖ оборонялся плотно и спокойно не в пример первой игре и практически ничего не позволял создать действующему обладателю трофея.

Куда опаснее смотрелись контратаки хозяев. Один Неймар упустил сразу несколько верных моментов. На 27-й минуте он после прострела Килиана Мбаппе с левого фланга вышел один на один с Мануэлем Нойером, но вратарь грамотно сократил дистанцию и спас команду. Да и удача в этот вечер явно не сопутствовала бразильцу. Ближе к свистку на перерыв он дважды за три минуты попал в каркас чужих ворот. Сначала «Баварию» спасла перекладина, а затем штанга.

Тем неожиданнее оказался гол мюнхенцев в конце первого тайма, которые до того даже не могли пробить в створ ворот подопечных Маурисио Почеттино. Однако на 40-й минуте парижане впервые в матче допустили расслабленность в обороне и тут же были за это наказаны. Они не только позволили Алабе нанести удар с линии вратарской, но и не сумели помешать до того абсолютно незаметному Эрику Шупо-Мотингу сыграть головой на добивании. Камерунец отметился четвёртым голом в пяти последних встречах ЛЧ при том, что в текущем сезоне Бундеслиги он отличился лишь раз. А ПСЖ, казалось, контролировавший ход встречи, оказался на грани вылета из турнира.

Однако произошедшее никак не повлияло на хозяев и во втором тайме они продолжили гнуть свою линию. Команда начала даже ещё более надёжно и плотно действовать в обороне и меньше стала убегать в контратаки. На действия хозяев не повлияла даже травма Диалло. Его на 58-й минуте вынужден был заменить Митчелл Баккер.

Мюнхенцы как и в первом матче попытались оказать давление на зону голландца. В одном из эпизодов Зане удалось обыграть защитника и выполнить разрезающую передачу в штрафную на ход Томасу Мюллеру, но ПСЖ спас своевременно вышедший из ворот Навас. В целом же Баккер со своей задачей справлялся.

А в концовке игры футболистов «Баварии» начали покидать силы. При этом освежить игру Хансу-Дитеру Флику было практически некем. Потому тренер вынужден был бросить в бой совсем юного Джамалу Мусиалу и больше ориентированного на разрушение Хави Мартинеса.

Далеко не всегда мюнхенцам удавалось и сдерживать контратаки хозяев. На 78-й минуте Мбаппе даже убежал один на один с Нойером и мощным ударом чуть не порвал сетку. Но судья на линии отменил гол из-за положения вне игры. Тем не менее и у соперника были шансы, чтобы отыграться. Например, едва ли не в следующей атаке Зане обыграл в штрафной Баккера и покатил мяч в дальний угол, однако немного не попал в створ. Но в добавленное арбитром время скорее коллектив Почеттино мог сравнять счёт.

ПСЖ устроило и поражение в один мяч. Благодаря победе на выезде французская команда обеспечила себе путёвку в полуфинал и отомстила сопернику за поражение в финале прошлого розыгрыша главного еврокубка. Мало того впервые в истории турнира его действующий обладатель уступил в плей-офф команде, которую обыграл в решающем матче прошлого сезона.

Экономия сил от Тухеля в Лондоне

Ещё более непростая задача стояла во вторник перед «Порту», который в первом матче пропустил от «Челси» два безответных мяча. Соответственно, португальской команде нужно было в Лондоне совершить настоящее чудо, в которое практически никто не верил.

Однако гости с первых минут задали достаточно высокий темп и завладели инициативой. Впрочем, хозяева достаточно спокойно справлялись с атаками соперника и практически не позволяли им проникать в собственную штрафную. В целом складывалось впечатление, что подопечные Томаса Тухеля берегли силы.

Ближе к середине тайма они как раз начали заканчиваться у «Порту». Команда уже не неслась вперёд с такой скоростью и далеко не всегда успевала накрывать контратаки соперника. Но опасных моментов не создавали ни те, ни другие. Вратарям в игру вступать практически не приходилось. У гостей запомнилась разве что пара подходов. Например, Хесус Корона из угла штрафной пробил выше.

После перерыва запала португальского коллектива также хватило ненадолго. Лондонцы спокойно отодвинули игру от своей штрафной и даже могли открыть счёт. Кристиан Пулишич после прострела Мэйсона Маунта от лицевой чудом не попал по мячу. Зато американец отметился достаточно необычным достижением: на нём за игру совершили сразу 11 фолов. Это лучший показатель за последние пять сезонов ЛЧ.

Освежить игру гостям помог выход иранского нападающего Мехди Тареми. Едва появившись на поле, иранец чуть не вывел подопечных Сержиу Консейсау вперёд. С его ударом головой из пределов штрафной не без труда справился Эдуард Менди. На данной рокировке тренерский штаб «Порту» не остановился и бросил в бой ещё двух форвардов Эванилсона и Луиса Диаса.

В результате на 94-й минуте гостям всё же удалось вырвать победу, хотя она и не помогла им пробиться в следующий раунд. Зато гол Тареми получился по-настоящему красивым. После подачи Нану с фланга иранец ударом через себя отправил мяч в сетку и прервал сухую серию Менди, которая составляла четыре встречи. Мало того сенегалец пропустил лишь второй мяч в текущем розыгрыше ЛЧ.

Это не помешало «Челси» впервые за семь лет выйти в полуфинал главного еврокубка. Мало того лондонцам удалось пробиться так далеко непосредственно в ЛЧ (с сезона-1992/93) в восьмой раз. Это лучший показатель для английских команд в истории.