Ответный матч 1/4 финала ЛЧ ПСЖ — «Бавария» обслужит бригада арбитров из Италии

Стали известны судейские бригады, которые будут работать в ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» и «Челси» — «Порту».

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, матч ПСЖ — «Бавария» обслужит бригада арбитров из Италии.

Главный арбитр — Даниэле Орсато. Ассистенты арбитра — Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. Арбитр на VAR — Массимилиано Иррти. Резервный арбитр — Даниэле Довери.

Матч «Челси» — «Порту» обслужит бригада арбитров из Франции.

Главный арбитр — Клеман Тюрпен. Ассистенты арбитра — Николя Дано и Сииль Грингор. Арбитр на VAR — Франсуа Летесье. Резервный арбитр — Франк Шнайдер.

Матч ПСЖ — «Бавария» состоится 13 апреля в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу парижского клуба.

Матч «Челси» — «Порту» пройдёт в тот же день в Севилье. Начало встречи — в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 2:0 в пользу лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Баварию» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.