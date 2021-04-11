Ответный матч 1/4 финала ЛЧ ПСЖ — «Бавария» обслужит бригада арбитров из Италии
- Reuters
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, матч ПСЖ — «Бавария» обслужит бригада арбитров из Италии.
Главный арбитр — Даниэле Орсато. Ассистенты арбитра — Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. Арбитр на VAR — Массимилиано Иррти. Резервный арбитр — Даниэле Довери.
Матч «Челси» — «Порту» обслужит бригада арбитров из Франции.
Главный арбитр — Клеман Тюрпен. Ассистенты арбитра — Николя Дано и Сииль Грингор. Арбитр на VAR — Франсуа Летесье. Резервный арбитр — Франк Шнайдер.
Матч ПСЖ — «Бавария» состоится 13 апреля в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу парижского клуба.
Матч «Челси» — «Порту» пройдёт в тот же день в Севилье. Начало встречи — в 22:00 мск. Первая игра завершилась со счётом 2:0 в пользу лондонского клуба.
Ранее сообщалось, что дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Баварию» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.