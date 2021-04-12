Почеттино назвал «Баварию» лучшим клубом мира на данный момент

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился своими ожиданиями от ответного матча четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».

«Я убеждён, что случиться может всё что угодно. «Бавария» — это лучший клуб мира на данный момент. Я отношусь к сопернику с огромным уважением. Вместе с тем мы уверены в собственных силах. Прекрасно понимаем, что необходимо настраиваться на победу и попытаться её добиться», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

В первом матче ПСЖ в Мюнхене обыграл «Баварию» со счётом 3:2. Ответный поединок пройдёт в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает трёх футболистов в качестве замены Мбаппе.