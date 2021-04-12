СМИ: ПСЖ рассматривает трёх футболистов в качестве замены Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» продумывает альтернативные варианты на случай, если нападающий Килиан Мбаппе покинет команду после истечения контракта летом 2022 года.

Как сообщает Telefoot в Twitter, ПСЖ рассматривает в качестве замены Мбаппе трёх нападающих — Лионеля Месси из «Барселоны», Гарри Кейна из «Тоттенхэм Хотспур» и Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе принял участие в 27 матчах французской Лиги 1, забил 21 мяч и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что ответный матч 1/4 финала ЛЧ ПСЖ — «Бавария» обслужит бригада арбитров из Италии.