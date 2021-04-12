Флик — об ответном матче с ПСЖ: хотим вызвать небольшое разочарование в Париже

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ.

«У нас было много шансов в первом матче. В ответной игре мы должны работать лучше. Это будет нелегко, но сделаем всё ради победы. Мы должны забить как минимум два мяча. Это будет непростая задача, но это те игры, ради которых команда играет в футбол. Хотим вызвать небольшое разочарование в Париже. Разумеется, мы будем рады, если нам это удастся», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» проиграла ПСЖ со счётом 2:3. Ответный поединок пройдёт 13 апреля в Париже. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Почеттино назвал «Баварию» лучшим клубом мира на данный момент.