Оборонный комплекс: чем интересны ответные четвертьфиналы Лиги чемпионов с участием ПСЖ и «Челси»

Во вторник матчами в Париже и Севилье продолжится розыгрыш четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21. Ослабленная травмами лидеров «Бавария» попытается взять реванш у ПСЖ за поражение недельной давности в Мюнхене. А «Челси» постарается продлить свою беспроигрышную серию в турнире до десяти встреч в противостоянии с «Порту» и впервые с 2014-го пробиться в полуфинал.

«Бавария» будет рисковать, ПСЖ — играть вторым номером

На «Парк де Пренс» чемпион Германии отметит видный футбольный юбилей — проведёт сотый матч в нокаут-раундах самого престижного европейского клубного турнира. В истории ЛЧ мюнхенская «Бавария» станет лишь вторым коллективом, которому покорится рубеж. Правда, в полной мере радость от достижения разделят далеко не все подопечные Ханса-Дитера Флика. В списке травмированных, находящихся на восстановлении или контролируемых врачами ещё в понедельник насчитывалось 12 человек.

В том числе ключевой форвард Роберт Левандовский, важные центральные защитники Жером Боатенг и Никлас Зюле, атакующие хавбеки Серж Гнабри и Кингсли Коман, универсал Корантен Толиссо, а также Леон Горецка. Последний хоть и привык работать ближе к центральной линии, на протяжении минувшей недели чаще исполнял роль форварда, что таранит построения соперников из глубины.

И именно подключения последнего настолько удивляли оборону ПСЖ, что французы в первом матче четвертьфинала пропустили дважды. И пусть сами забили три, точно не гарантировали себе спокойную жизнь на «Парк де Пренс». Ведь от того же Горецки, как и всех его партнёров по группе атаки, при визите в Париж можно было ждать чего угодно. И пока у болельщиков теплятся надежды, что хоть кто-нибудь из них всё-таки сможет сыграть.

В противном случае «Бавария» будет не столь страшна, как прежде. Это на родной арене глубина состава позволила коллективу Флика безболезненно пережить отсутствие лучшего бомбардира: даже без Левандовского мюнхенцы нанесли за вечер 31 удар в створ (так много не «поливали» ворота парижан с сезона-2003/04), воспользовавшись низкой линией обороны соперника. И будь хозяева менее расточительны, они точно бы наказали Неймара и Килиана Мбаппе за лень при выполнении черновой работы без мяча. Да и отсутствие у ПСЖ Марко Верратти повернули бы себе на пользу с куда большим КПД...

Однако сослагательное наклонение даже ничью полномочным обладателям титула ЛЧ не принесло. В ответной же встрече им придётся ещё сложнее, ведь кадровые потери коснулись всей центральной оси. И если в ходе домашнего матча выход на левом фланге Люки Эрнандеса с переводом Давида Алабы в опорную зону напарником Йозуа Киммиху сработал блестяще, сейчас ресурса для таких манёвров нет. А что представляет собой «Бавария» при нехватке исполнителей, публика увидела в субботнем матче Бундеслиги против берлинского «Униона». Танк-вездеход Флика совершил всего два «выстрела» в чужой створ, не удержал минимальный успех на 86-й минуте и разошёлся миром с соперником, который в пяти последних матчах до этого смог победить лишь однажды.

Парижанам такие новости — бальзам на душу. Ведь после них «Бавария» выглядит не такой страшной, как и её серия из 17 выездных матчей без неудач в рамках ЛЧ. Любопытно, что на «Парк де Пренс» мюнхенцы неизменно пасовали, хотя четыре раза могли вместо поражений добыть более пристойный результат. Однако на стадионе в столице Франции немецкий гранд выигрывал лишь Кубок европейских чемпионов — 1975, да и то у английского «Лидса».

Сейчас же победитель Лиги 1 куда сильнее своих предшественников, что сокрушали «Баварию» в прошлом. Достаточно было взглянуть, с какой лёгкостью коллектив Маурисио Почеттино одолел «Страсбур» в субботу (4:1), чтобы понять реальную мощь команды. А если ещё и Верратти в строй вернётся, то силу эту реально можно умножать на полтора — Марко после ковидного карантина тренируется всего несколько дней.

Нет сомнений, что Почеттино сделает выводы и из результатов первого матча. Наверняка линия обороны станет повыше. Да и доставка мячей Мбаппе будет скорректирована, ведь Килиан в трёх из четырёх последних игр команды забивал в стартовые 20 минут игры. Быстрый гол — это не только задел на общую победу, но и хорошая возможность перейти на контратакующую модель игры. Она в мюнхенской встрече в ряде моментов хромала из-за отсутствия в центре Маркиньоса. Но за минувшую неделю Почеттинно этот элемент прорабатывал максимально тщательно.

«Убеждён, что случиться может всё что угодно, — подтвердил на конференции перед матчем главный тренер ПСЖ. — «Бавария» — лучший клуб мира на данный момент. Отношусь к сопернику с огромным уважением. Вместе с тем мы уверены в собственных силах. Прекрасно понимаем, что нужно настраиваться на победу и попытаться её добиться».

«Порту» надеется на чудо, «Челси» верит в свою оборону

С 2014 года лондонский «Челси» не пробивался в полуфинал турнира. Победа над «Порту» недельной давности (2:0) существенно приблизила команду Томаса Тухеля к достижению цели. А заодно помогла продлить серию без неудач в турнире до девяти встреч. Чтобы совсем уж обезопасить себя от неприятных неожиданностей, англичанам в ответной встрече достаточно отличиться раньше соперника. Ведь в нокаут-раундах Лиги синие уже шесть встреч избегают неудач, если открывают счёт.

По силам ли это нынешнему составу? Скорее да, чем нет. Ведь под руководством Тухеля «Челси» за два с лишним месяца проиграл лишь однажды. А неделю назад его выбор состава обеспечил «Челси» победу голами двух англичан (отличились Мейсон Маунт и Бен Чилуэлл), чего в Лиге чемпионов не случалось с марта 2012 года.

«Порту», конечно, досрочно сдаваться не собирается, но против них не только результат первого матча, но и статистика. Неудача на «Рамон Санчес Писхуан» неделей ранее, где решением УЕФА придётся из-за коронавирусных ограничений играть и вторую встречу, оказалась пятой в семи последних матчах против англичан.

Причём каждый раз они проигрывали с разницей минимум в два мяча. Если же вспомнить, как португальцы выбывали из различных еврокубков последние четыре раза после встреч с англичанами, то их станет совсем уж жалко. Ведь средняя разница забитых и пропущенных для южан составит «-4».

Ещё одна печальная тенденция, которая предрекает «Порту» досрочное прекращение борьбы за трофей — пассивное поведение после перерыва. Командам пяти ведущих чемпионатов португальцы не забивали с игры после 46-й минуты уже на протяжении пяти матчей ЛЧ подряд. Отчасти это происходило из-за того, что не хватало собственных сил поддерживать интенсивность действий соперника. Иная причина — прямолинейность действий, к которой визави адаптировались. После чего перекрывали самые опасные направления для комбинаций южан.

Справедливости ради, в первом матче четвертьфинала коллектив Сержиу Консейсау старался действовать максимально вариативно. Избрав базовой схемой 4-4-2, португальцы отправляли в защиту и пять, и шесть человек — точь-в-точь по наработкам «Атлетико» Диего Симеоне. Это помогло сделать владение «Челси» стерильным и минимизировать количество опасных атак англичан. Более того, по ударам «Порту» даже превзошёл конкурентов — 12:6.

Вот только индивидуальные ошибки отдельных футболистов перечеркнули командные старания и обернулись «сухим» поражением. Если вспомнить о том, что две трети матчей под руководством Тухеля «Челси» провёл на ноль, то миссию южан в ответной встрече четвертьфинала можно назвать практически невыполнимой. Хотя поражение лондонцев 2:5 от «Вест Брома» на минувшей неделе оставляет намёк на возможность сенсации в Севилье.

На неё надеется и наставник португальцев: «Нам предстоит решить сложнейшую задачу. Но мы приехали сюда именно для того, чтобы это сделать. В подобных матчах можно заплатить очень дорогую цену, если броситься вперёд всей командой со стартовым свистком. Необходимо сыграть компактно и быть сплочённым коллективом. Нужно не только забивать, но и сохранить собственные ворота на замке. В первом матче мы сыграли неплохо, но далеко не идеально. Постараемся показать ещё более качественную командную игру в ответной встрече».