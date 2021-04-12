СМИ: «Бавария», «Ювентус» и «Милан» интересуются Кварацхелией

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Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов.
СМИ: «Бавария», «Ювентус» и «Милан» интересуются Кварацхелией
  • AFP

Как сообщает Tuttosport, 20-летним игроком интересуются итальянские «Ювентус» и «Милан», а также немецкая «Бавария».

Также отмечается, что «Ювентус» рассматривает в качестве приобретения экс-форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова, который ныне выступает за «Дженоа».

В этом сезоне Кварацхелия провёл 21 матч за «Рубин», забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия попал в сферу интересов «Аталанты».

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