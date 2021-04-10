СМИ: Футболист «Рубина» Кварацхелия попал в сферу интересов «Аталанты» 

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов итальянского футбольного клуба «Аталанта».

Об этом сообщает Tuttomercatoweb. Сумма трансфера может составить от €15 до €20 млн.

Отмечается, что «Аталанта» поспорит за 20-летнего игрока с «Интером», «Ювентусом», «Миланом», «Наполи» и дортмундской «Боруссией».

В этом сезоне Кварацхелия провёл 21 матч за «Рубин», забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее агент Алексея Миранчука резко ответил на слова Денниса Лахтера о том, что игрок не нужен «Аталанте».