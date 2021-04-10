Агент Миранчука резко ответил на слова Лахтера о том, что игрок не нужен «Аталанте»

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, резко ответил Деннису Лахтеру по поводу будущего футболиста.

«Во-первых, всех хочу поздравить с наступившей весной. Видимо, у определённых личностей на этом фоне обострились проблемы с головой. Я бы не стал вступать в полемику с людьми, у которых нет положительной репутации в российском футболе, но так как затронули моего клиента, я отвечу. Руководство «Аталанты» никогда не высказывало сомнений в трансфере Лёши. Все относятся позитивно и видят положительную динамику», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Он отметил, что после каждой игры переписывается с сыном президента клуба и на данный момент все стороны довольны сделкой. Кроме того, по словам Шпинёва, высказывания Лахтера по поводу братьев Миранчук никогда не стоит воспринимать всерьёз, так как Алексей и Антон в своё время отказались от услуг этого агента.

«Совершенно непонятно, зачем он приплетает сюда слова Воронкова по поводу того, кто из братьев талантливее. Лучше спросить у самого Александра Воронкова, говорил ли он когда-нибудь такие фразы, так как я считаю, что ни один уважающий себя профессиональный тренер никогда не позволит себе принижать или возвышать одного из братьев-близнецов», — заявил Шпинёв.

Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в начале сезона. С тех пор он провёл 24 матча за итальянскую команду, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Лахтер заявил, что «Аталанта» продаст Миранчука.