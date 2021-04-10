Агент Лахтер заявил, что «Аталанта» продаст Миранчука

Короткая ссылка
Агент Деннис Лахтер сообщил, что итальянский футбольный клуб «Аталанта» продаст российского полузащитника Алексея Миранчука.
Агент Лахтер заявил, что «Аталанта» продаст Миранчука
  • globallookpress.com

«Я общаюсь с руководством «Аталанты». Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год — был бы спрос, что называется», — цитирует Лахтера «Матч ТВ».

Он также отметил, что первый тренер братьев Миранчук Александр Воронков всегда говорил, что Антон обладает более сильным талантом и характером, чем Алексей. При этом агент подчеркнул, что братья всегда играли в тепличных условиях и стоило Алексею попасть в другую обстановку, ему стало тяжело.

«Аталанта» далеко не гранд в Италии, хоть и пытается быть условно пятой серьёзной командой в лиге. И если полумёртвый Иличич, который весь резанный-перерезанный, который старше на восемь лет, вызывает у тренерского штаба большее доверие, то о чём мы вообще говорим?» — добавил Лахтер.

Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в начале сезона. С тех пор он провёл 24 матча за итальянскую команду, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что допускает вариант с выходом Александра Головина и Алексея Миранчука вместе в основе сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить