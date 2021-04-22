Президент УЕФА оценил вероятность отмены матча «Реал» — «Челси»

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал вероятность отмены матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» из-за участия клубов в Суперлиге.

«Сезон уже начался, и, если мы не сыграем полуфиналы, телевидение будет требовать от нас возмещения убытков. Таким образом, вероятность того, что матч «Реал» — «Челси» не состоится, мала. Но в будущем всё будет немного иначе», — цитирует Чеферина 24ur.

Матч «Реал» — «Челси» состоится 27 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало игры — в 22:00 мск. Ответный матч состоится 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Его участниками стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президент Суперлиги — Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Интер» и «Милан» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.