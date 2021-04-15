Бенефис Куртуа в Ливерпуле и неоднозначный пенальти в Дортмунде: как «Реал» и «Манчестер Сити» вышли в полуфинал ЛЧ

В Лиге чемпионов определилась вторая пара полуфиналистов сезона-2020/21. Матч между «Ливерпулем» и «Реалом» завершился ничьей, а одним из главных героев стал Тибо Куртуа. Бельгиец совершил несколько эффектных сейвов и оставил свои ворота в неприкосновенности. В свою очередь, «Манчестер Сити» в гостях одержал волевую победу над «Боруссией», а одним из ключевых эпизодов встречи стал спорный пенальти за игру рукой.

Вратарские чудеса и невезение «Ливерпуля»

За последние годы запоминающиеся камбэки в ответных матчах стали обычным делом для Лиги чемпионов. Разницу в два мяча удавалось отыгрывать «Ювентусу» и «Монако», «Роме» выйти в следующий раунд не помешало даже поражение от «Барселоны» со счётом 1:4, а сами каталонцы учинили феноменальную «ремонтаду» в противостоянии с «Пари Сен-Жермен», уступив в первой игре с разницей в четыре точных удара. Поэтому шансы «Ливерпуля» пройти «Реал» хоть и не были крайне высокими, но всё же имелись. Как минимум по той причине, что в 2019 году мерсисайдцы уже продемонстрировали характер, когда выбили ту же «блауграну» в полуфинале. На «Камп Ноу» подопечные Юргена Клоппа пропустили три безответных гола, а на «Энфилде» ответили четырьмя.

Дополнительные шансы «Ливерпулю» давали и проблемы «Реала» с защитниками. Если неделю назад коронавирус оставил вне игры Рафаэля Варана, то на этот раз ударил по Серхио Рамосу. Таким образом, дыры в центре обороны зияли у обоих коллективов, но мадридцы были лишены хоть какого-либо поля для манёвра и на правом краю. Травма Лукаса Васкеса заставила Зинедина Зидана отправить на бровку номинального опорника Федерико Вальверде, ранее ни разу не появлявшегося на этой позиции.

И по первому тайму складывалось впечатление, что хозяевам действительно по силам совершить очередное чудо на «Энфилде». Уже в первом тайме подопечные Клоппа создали целый ряд моментов, но отличиться им мешало либо колоссальное невезение, либо выдающаяся игра Тибо Куртуа. Уже на первой минуте бельгиец не позволил Мохаммеду Салаху забить из убойного положения, а затем отразил мощнейший выстрел Джеймса Милнера из-за пределов штрафной. В концовке тайма даже вратарь оказался бессилен, но Садио Мане не успел замкнуть подачу Трента Александра-Арнольда.

Не сказать чтобы «Реал» вообще не отвечал, но в целом у ворот «Ливерпуля» царила гораздо менее напряжённая атмосфера. Нарушителем спокойствия выступил Карим Бензема, на 20-й минуте чуть было не оставивший в дураках не только защитников, но и голкипера мерсисайдцев. Неспешный дриблинг француза буквально загипнотизировал Натаниела Филлипса и Озана Кабака, а удар оказался неберущимся для Алисона Бекера, но на пути мяча встала штанга. Это позволило французу стать лидером сезона по числу попаданий в каркас среди представителей Ла Лиги (12), но вряд ли это его обрадовало.

Во втором тайме ход игры не особо изменился. Хозяева много атаковали, но за час так и не смогли пробить Куртуа. Клопп посчитал, что нынешний подбор футболистов исчерпал себя, и приступил к перестановкам. Первым поле ожидаемо покинул Джеймс Милнер — самый возрастной участник плей-офф Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» с 1978 года (35 лет 100 дней). Но если его замена на Тиаго Алькантару казалась обыденной, то выход форварда Диогу Жоты вместо защитника Кабака означал, что наставник готов пойти ва-банк.

Однако ни Алькантара с Жотой, ни Алекс Окслейд-Чемберлен с Джерданом Шакири не смогли перевернуть ход неудачно складывавшегося матча. За все 90 минут «Ливерпуль» нанёс 14 ударов по воротам противника, но не только не смог заставить ошибиться Куртуа, но ещё и чуть было не пропустил сам. Винисиус Жуниор на пару с Бенземой могли снять все вопросы о победителе, но бразильцу не хватило расторопности.

Встреча завершилась нулевой ничьей, которой «Реалу» оказалось достаточно для выхода в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов. Зидан в очередной раз продемонстрировал, что обладает уникальным умением проводить важнейшие матчи, а Клопп не смог спасти неудачный сезон для «Ливерпуля». За путёвку в финал королевский клуб поборется с «Челси».

Гол 17-летнего Беллингема и спорный пенальти на Джане

В схожей с «Ливерпулем» ситуации находилась и «Боруссия», правда, её выход в следующий раунд казался гораздо более несбыточным событием. Всё же в соперниках был не ослабленный «Реал», а грозный «Манчестер Сити», выигравший 27 из последних 29 встреч во всех турнирах. Уверенность в силах подопечных Хосепа Гвардиолы ничуть не поубавила даже недавняя осечка с «Лидсом», что подтверждали котировки букмекеров. Так, коэффициент на победу англичан составлял 1,34, а на успех немцев — 11,00.

Сам испанский наставник понимал, что его подопечные считаются явными фаворитами, и фактически говорил, что проиграть они могут лишь сами себе. В этом плане его аналогия с прошлогодней встречей с «Лионом» подходила как нельзя лучше. Тогда сам Гвардиола перемудрил с расстановкой, что и стало причиной сенсационного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов.

На этот раз специалист обошёлся без тактических изысков, однако это не уберегло его команду от провала на старте. Уже на 15-й минуте Эрлинг Холланд ворвался в штрафную противника и отдал пас Ансгару Кнауффу. Удар 19-летнего футболиста был заблокирован, но на подборе оказался Джуд Беллингем. Тот первым касанием обработал, а вторым пробил точно под перекладину ворот Эдерсона. Таким образом, англичанин не только стал вторым самым юным автором гола в матче плей-офф Лиги чемпионов в истории (17 лет 289 дней), но и вернул должок за прошлую встречу, по ходу которой судья в спорном эпизоде лишил его забитого мяча. Тогда голкипер «горожан» попал ему по ноге при попытке выноса, но нарушившим правила был признан сам хавбек.

Подобный результат выводил в полуфинал хозяев. Гости ожидаемо рванули вперёд и обрушили шквал атак на ворота Марвина Хица, но в первом тайме все попытки сравнять счёт оказались тщетными. Ближе всех к тому, чтобы восстановить паритет, был Кевин Де Брёйне, но его удар сотряс перекладину. В итоге за первый тайм «Сити» всего однажды побеспокоил швейцарского вратаря. Что примечательно, это сделал крайний защитник Александр Зинченко.

«Боруссия» держалась вплоть до 55-й минуты, когда судья Карлос дель Серро Гранде поставил неоднозначный пенальти в ворота хозяев. Эмре Джан пытался прервать подачу Фила Фодена с фланга и, как кажется, даже преуспел, но тот предательски угодил ему в плечо. Следуя правилам IFAB, если спортсмен пытался сыграть по правилам, а мяч срикошетил ему в руку от головы или другой не запрещённой для игры части тела, то нарушение правил не считается. Однако рефери посчитал иначе и указал на «точку», а впоследствии даже не стал лично подходить к монитору. Судя по всему, видеоассистент с уверенностью заявил, что хавбек не добрался до мяча головой. Рияд Марез не без труда переиграл Хица и прервал «сухую» серию из 14 встреч в Лиге чемпионов.

Окончательно все вопросы относительно путёвки в полуфинал снял всё тот же Фоден. Быстрый розыгрыш углового усыпил бдительность дортмундцев, напрочь забывших об оставшемся у границы штрафной англичанине. Тот без сопротивления пробил с левой ноги и застал врасплох Хица. Для выхода в следующую стадию «Боруссии» было необходимо забить три мяча за 15 минут — практически невыполнимая задача в противостоянии с «горожанами».

В последнюю четверть часа чуда не произошло, а «Манчестер Сити» уверенно проследовал в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Пари Сен-Жермен». При этом Пеп Гвардиола стал лишь вторым тренером в истории, которому удалось в восьмой раз добраться до данной стадии турнира. Ранее подобным мог похвастаться лишь Жозе Моуринью.