«Манчестер Сити» победил «Боруссию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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Английский «Манчестер Сити» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Боруссия» забила первой. На 15-й минуте отличился Джуд Беллингем.

Победу «Манчестер Сити» принесли голы Рияда Мареза, реализовавшего пенальти на 55-й минуте, и Фила Фодена, забившего на 75-й.

Таким образом, со сумме двух матчей 4:2 (2:1) «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с французским «Пари Сен-Жермен».

Ранее появилась информация, что УЕФА планирует внести изменения в правило выездного гола.

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