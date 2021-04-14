СМИ: УЕФА планирует внести изменения в правило выездного гола
- Reuters
Как сообщает The Sun, по новым правилам голы на выезде будут учитываться только в основное время обоих матчей. При этом если по итогам двух встреч будет назначено дополнительное время, то команда, играющая в гостях, не будет иметь преимущество выездного гола.
Отмечается, что данную идею уже поддержали ведущие клубы Европы, а предложение полностью отменить правило выездного гола было отвергнуто.
Голосование за внесение поправок в правила пройдёт на заседании комитета УЕФА по проведению соревнований, которое состоится 16 апреля.
Ранее сообщалось, что УЕФА не планирует менять место проведения финала ЛЧ-2021.