СМИ: УЕФА планирует внести изменения в правило выездного гола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует внести изменения в правило выездного гола, которые вступят в силу с сезона-2021/22.

Как сообщает The Sun, по новым правилам голы на выезде будут учитываться только в основное время обоих матчей. При этом если по итогам двух встреч будет назначено дополнительное время, то команда, играющая в гостях, не будет иметь преимущество выездного гола.

Отмечается, что данную идею уже поддержали ведущие клубы Европы, а предложение полностью отменить правило выездного гола было отвергнуто.

Голосование за внесение поправок в правила пройдёт на заседании комитета УЕФА по проведению соревнований, которое состоится 16 апреля.

Ранее сообщалось, что УЕФА не планирует менять место проведения финала ЛЧ-2021.