Тухель прокомментировал конфликт с Консейсау после матча ЛЧ

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал информацию о своём конфликте с наставником португальского «Порту» Сержио Консейсау после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Это был всего лишь небольшой спор между мной и Консейсау. А потом все внезапно последовали за мной. Я думал, что этот инцидент между мной и тренером, но, очевидно, это не так. Никто никому не причинил вреда», — приводит слова Тухеля ESPN.

«Челси» упустил ничью с «Порту» в ответном матче (0:1), но по сумме двух встреч (2:1) одержал победу и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Ливерпуль».

Ранее Консейсау заявил, что Тухель оскорбил его после матча Лиги чемпионов.