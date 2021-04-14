Консейсау заявил, что Тухель оскорбил его после матча Лиги чемпионов

Главный тренер португальского «Порту» Сержио Консейсау заявил, что наставник лондонского «Челси» оскорбил его после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Record, наставник лондонского клуба в грубой форме высказался в адрес португальского специалиста сразу же после финального свистка, когда тренеры направлялись друг к другу, чтобы поблагодарить за игру. В результате между специалистами возникла перепалка, к которой присоединились игроки, столпившиеся в центре поля.

На послематчевой пресс-конференции Консейсау подтвердил, что был оскорблён своим коллегой: «Джентльмен, который сейчас находится в соседнем помещении, оскорбил меня. Я сказал судье, что резервный арбитр слышал эти слова. На этом всё».

«Челси» упустил ничью с «Порту» в ответном матче (0:1), но по сумме двух встреч (2:1) одержал победу и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Ливерпуль».

Ранее тренер «Челси» рассказал, с кем не хочет встретиться в полуфинале Лиги чемпионов.