Консейсау заявил, что Тухель оскорбил его после матча Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Главный тренер португальского «Порту» Сержио Консейсау заявил, что наставник лондонского «Челси» оскорбил его после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Консейсау заявил, что Тухель оскорбил его после матча Лиги чемпионов
  • Reuters

Как сообщает Record, наставник лондонского клуба в грубой форме высказался в адрес португальского специалиста сразу же после финального свистка, когда тренеры направлялись друг к другу, чтобы поблагодарить за игру. В результате между специалистами возникла перепалка, к которой присоединились игроки, столпившиеся в центре поля.

На послематчевой пресс-конференции Консейсау подтвердил, что был оскорблён своим коллегой: «Джентльмен, который сейчас находится в соседнем помещении, оскорбил меня. Я сказал судье, что резервный арбитр слышал эти слова. На этом всё».

«Челси» упустил ничью с «Порту» в ответном матче (0:1), но по сумме двух встреч (2:1) одержал победу и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Ливерпуль».

Ранее тренер «Челси» рассказал, с кем не хочет встретиться в полуфинале Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить