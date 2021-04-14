Тренер «Челси» рассказал, с кем не хочет встретиться в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказал мнение о возможных соперниках его команды в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Я не высказываю пожеланий, но в целом мне бы хотелось не играть в Лиге чемпионов с командами из своей лиги. До игры соперников еще есть время. Я буду ее смотреть, и мне приятно будет это делать в статусе полуфиналиста. В этой паре все возможно, «Ливерпуль» дома очень силен. Ну а мы примем того соперника, который будет», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

В полуфинал Лиги чемпионов «Челси», взявший верх над португальским «Порту», сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Ливерпуль». Первая встреча завершилась победой мадридской команды со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что Пулишич был признан лучшим игроком матча ЛЧ «Челси» — «Порту».