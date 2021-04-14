Маттеус сообщил, что Флик летом сменит Лёва на посту главного тренера сборной Германии

Короткая ссылка
Бывший защитник «Баварии» Лотар Маттеус после вылета команды от ПСЖ в 1/4 финала в Лиге чемпионов сообщил, что главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии по футболу.
Маттеус сообщил, что Флик летом сменит Лёва на посту главного тренера сборной Германии
  • Reuters

«Это была последняя игра Ханси Флика в Лиге чемпионов в качестве тренера «Баварии». Он является первым кандидатом Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Лёву в сборной Германии. Летом он примет предложение», — сказал Маттеус в эфире Sky Germany.

Флик тренирует «Баварию» с 2019 года. Вместе с командой он выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов прошлого сезона.

С августа 2006 по июль 2014 года Флик работал ассистентом главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва, который покинет национальную команду после Евро-2020.

Ранее Флик рассказал, чего не хватило «Баварии» в ответном матче ЛЧ с ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить