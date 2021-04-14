Маттеус сообщил, что Флик летом сменит Лёва на посту главного тренера сборной Германии
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«Это была последняя игра Ханси Флика в Лиге чемпионов в качестве тренера «Баварии». Он является первым кандидатом Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Лёву в сборной Германии. Летом он примет предложение», — сказал Маттеус в эфире Sky Germany.
Флик тренирует «Баварию» с 2019 года. Вместе с командой он выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов прошлого сезона.
С августа 2006 по июль 2014 года Флик работал ассистентом главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва, который покинет национальную команду после Евро-2020.
Ранее Флик рассказал, чего не хватило «Баварии» в ответном матче ЛЧ с ПСЖ.