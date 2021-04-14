Маттеус сообщил, что Флик летом сменит Лёва на посту главного тренера сборной Германии

Бывший защитник «Баварии» Лотар Маттеус после вылета команды от ПСЖ в 1/4 финала в Лиге чемпионов сообщил, что главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии по футболу.

«Это была последняя игра Ханси Флика в Лиге чемпионов в качестве тренера «Баварии». Он является первым кандидатом Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Лёву в сборной Германии. Летом он примет предложение», — сказал Маттеус в эфире Sky Germany.

Флик тренирует «Баварию» с 2019 года. Вместе с командой он выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов прошлого сезона.

С августа 2006 по июль 2014 года Флик работал ассистентом главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва, который покинет национальную команду после Евро-2020.

Ранее Флик рассказал, чего не хватило «Баварии» в ответном матче ЛЧ с ПСЖ.