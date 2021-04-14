Флик рассказал, чего не хватило «Баварии» в ответном матче ЛЧ с ПСЖ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен».

«Учитывая, что в первом матче мы не использовали множество моментов и дали сопернику не так много шансов забить, мы бы прошли дальше, если бы не пропустили третий мяч тогда. Все увидели, насколько опасен ПСЖ в атаке. Но даже несмотря на то, что мы вылетели, я хочу похвалить свою команду. И, как умеющий проигрывать человек, поздравляю победителя. Обычно моя команда очень умело работает в атаке, но сегодня нам не хватало финального штриха. Надо принять произошедшее, пусть даже мы надеялись на другой исход», — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

«Бавария» победила ПСЖ в ответном матче со счётом 1:0 но по сумме двух игр за счёт меньшего числа голов на выезде уступила соперникам и завершила борьбу в турнире.

Ранее сообщалось, что ПСЖ установил уникальное достижение, выбив «Баварию» из плей-офф ЛЧ.