ПСЖ установил уникальное достижение, выбив «Баварию» из плей-офф ЛЧ

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Французский «Пари Сен-Жермен» установил уникальное достижение в истории Лиги чемпионов УЕФА по итогам двухматчевого противостояния с мюнхенской «Баварией» в 1/4 финала.
ПСЖ установил уникальное достижение, выбив «Баварию» из плей-офф ЛЧ
  • Reuters

ПСЖ, взявший верх над «Баварией», стал первым в истории Лиги чемпионов клубом, выбившим на стадии плей-офф действующего чемпиона, прежде проиграв ему в прошлогоднем финале.

В решающем матче сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0.

По итогам противостояния команд в четвертьфинале текущего сезона, ПСЖ вышел в 1/2 финала по сумме двух матчей 3:3 (3:2) за счёт большего числа выездных голов.

Ранее сообщалось, что «Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за семь лет.

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