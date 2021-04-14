ПСЖ установил уникальное достижение, выбив «Баварию» из плей-офф ЛЧ

Французский «Пари Сен-Жермен» установил уникальное достижение в истории Лиги чемпионов УЕФА по итогам двухматчевого противостояния с мюнхенской «Баварией» в 1/4 финала.

ПСЖ, взявший верх над «Баварией», стал первым в истории Лиги чемпионов клубом, выбившим на стадии плей-офф действующего чемпиона, прежде проиграв ему в прошлогоднем финале.

В решающем матче сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0.

По итогам противостояния команд в четвертьфинале текущего сезона, ПСЖ вышел в 1/2 финала по сумме двух матчей 3:3 (3:2) за счёт большего числа выездных голов.

Ранее сообщалось, что «Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за семь лет.