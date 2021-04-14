«Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за семь лет

Лондонский «Челси» сумел выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА впервые с сезона-2013/14.

Несмотря на поражение от «Порту» в ответном матче 1/4 финала, Челси сумел пробиться в полуфинал в восьмой раз в истории Лиги чемпионов, и вышел на первое место среди английских клубом по данному показателю, опередив «Манчестер Юнайтед» (7).

Всего «Челси» в своих 12 сезонах всего один раз стал чемпионом турнира — в сезоне-2011/12.

В предстоящем полуфинале полуфинал, «Челси» сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «Челси» упустил ничью с «Порту», но вышел в полуфинал ЛЧ.