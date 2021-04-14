Беллингем стал вторым самым молодым автором гола в плей-офф ЛЧ

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем стал вторым в списке самых молодых авторов гола в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Беллингем стал вторым самым молодым автором гола в плей-офф ЛЧ
  • Reuters

Беллингем отличился на 15-й минуте ответного матча 1/4 финала с английским «Манчестер Сити». На день игры его возраст составил 17 лет 289 дней.

Самым юным автором гола в плей-офф Лиги чемпионов является испанский форвард «Барселоны» Боян Кркич, забивший в возрасте 17 лет 217 дней в первом матче 1/4 финала с гельзенкирхенским «Шальке».

Хавбек «Боруссии» также стал самым юным англичанином, а также самым юным представителем дортмундского клуба, забившим в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Тареми стал первым футболистом из Ирана, забившим в четвертьфинале ЛЧ.

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