Беллингем стал вторым самым молодым автором гола в плей-офф ЛЧ
- Reuters
Беллингем отличился на 15-й минуте ответного матча 1/4 финала с английским «Манчестер Сити». На день игры его возраст составил 17 лет 289 дней.
Самым юным автором гола в плей-офф Лиги чемпионов является испанский форвард «Барселоны» Боян Кркич, забивший в возрасте 17 лет 217 дней в первом матче 1/4 финала с гельзенкирхенским «Шальке».
Хавбек «Боруссии» также стал самым юным англичанином, а также самым юным представителем дортмундского клуба, забившим в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Тареми стал первым футболистом из Ирана, забившим в четвертьфинале ЛЧ.