Беллингем стал вторым самым молодым автором гола в плей-офф ЛЧ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем стал вторым в списке самых молодых авторов гола в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Беллингем отличился на 15-й минуте ответного матча 1/4 финала с английским «Манчестер Сити». На день игры его возраст составил 17 лет 289 дней.

Самым юным автором гола в плей-офф Лиги чемпионов является испанский форвард «Барселоны» Боян Кркич, забивший в возрасте 17 лет 217 дней в первом матче 1/4 финала с гельзенкирхенским «Шальке».

Хавбек «Боруссии» также стал самым юным англичанином, а также самым юным представителем дортмундского клуба, забившим в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Тареми стал первым футболистом из Ирана, забившим в четвертьфинале ЛЧ.