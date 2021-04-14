Тареми стал первым футболистом из Ирана, забившим в четвертьфинале ЛЧ

Форвард португальского «Порту» Мехди Тареми стал первым футболистом из Ирана, забившим в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

В ответном матче 1/4 финала с лондонским «Челси» Тареми отличился на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте ударом через себя в падении.

«Порту» красиво ушел из ЛЧ 😍😍😍



Только посмотри на этот чудо-голище ударом через себя на последней минуте 🔥 pic.twitter.com/RS256hzn2T — Матч ТВ (@MatchTV) April 13, 2021

Прежде ни одному иранскому футболисту не удавалось забить на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Для 28-летнего нападающего это второй гол за карьеру в Лиге чемпионов. Свой первый мяч он забил в 1/8 финала в ворота туринского «Ювентуса».

Ранее Консейсау заявил, что гордится футболистами «Порту», несмотря на вылет команды из ЛЧ.