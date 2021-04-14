Консейсау гордится футболистами «Порту», несмотря на вылет команды из ЛЧ

Главный тренер португальского «Порту» Сержио Консейсау подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».

«Не то чтобы у нас не было шансов. Мы провели фантастическую игру. Команда была очень хороша в выполнении на поле тактических задач. Игрокам самого высокого уровня, таким, какие собраны в «Челси», мы не позволили создать большого количества моментов», — приводит слова Консейсау пресс-служба УЕФА.

Он отметил, что его команда могла забить раньше, но признал, что его подопечные не создали много 100% голевых моментов.

«Но, за исключением последних минут, соперник также много не создал. Это показатель способностей и качества игры моих подопечных, которыми я очень горжусь», — добавил специалист.

«Порту» в компенсированное время вырвал победу над «Челси» в ответном матче (1:0), но по сумме двух встреч (1:2) потерпел поражение и завершил выступления в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Ранее Тухель высказал мнение, что «Челси» заслуженно обыграл «Порту» по итогам 180 минут.