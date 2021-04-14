Консейсау гордится футболистами «Порту», несмотря на вылет команды из ЛЧ
- Reuters
«Не то чтобы у нас не было шансов. Мы провели фантастическую игру. Команда была очень хороша в выполнении на поле тактических задач. Игрокам самого высокого уровня, таким, какие собраны в «Челси», мы не позволили создать большого количества моментов», — приводит слова Консейсау пресс-служба УЕФА.
Он отметил, что его команда могла забить раньше, но признал, что его подопечные не создали много 100% голевых моментов.
«Но, за исключением последних минут, соперник также много не создал. Это показатель способностей и качества игры моих подопечных, которыми я очень горжусь», — добавил специалист.
«Порту» в компенсированное время вырвал победу над «Челси» в ответном матче (1:0), но по сумме двух встреч (1:2) потерпел поражение и завершил выступления в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Ранее Тухель высказал мнение, что «Челси» заслуженно обыграл «Порту» по итогам 180 минут.