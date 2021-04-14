Тухель: «Челси» заслуженно обыграл «Порту» по итогам 180 минут

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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с португальским «Порту».
Тухель: «Челси» заслуженно обыграл «Порту» по итогам 180 минут
  • Reuters

«Это был тяжёлый бой. Возможно, это была не лучшая игра для просмотра, но с бровки матч выглядел очень интенсивным, очень быстрым. Было сложно играть с «Порту» и уходить от прессинга. После сложного старта мы с каждой минутой играли всё лучше. Мы отлично защищались, заслуживали игры на ноль, у нас были лучше моменты, но мы не забили. В целом мы заслуженно обыграли «Порту» по итогам 180 минут», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

«Челси» упустил ничью с «Порту» в ответном матче (0:1), но по сумме двух встреч (2:1) одержал победу и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за семь лет.

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