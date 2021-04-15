ПСЖ сыграет с «Манчестер Сити», а «Реал» — с «Челси» в полуфинале ЛЧ

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Стали известны пары полуфиналистов Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.
ПСЖ сыграет с «Манчестер Сити», а «Реал» — с «Челси» в полуфинале ЛЧ
  • Reuters

В первых матчах 1/2 финала французский «Пари Сен-Жермен» на «Парк де Пренс» примет английский «Манчестер Сити», а мадридский «Реал» на своём поле сыграет с лондонским «Челси».

Первые матчи пройдут 27 и 28 апреля, а ответные игры — 4 и 5 мая.

Финал состоится 29 мая в Стамбуле. Номинальным хозяином решающей игры станет победитель противостояния ПСЖ и «Манчестер Сити».

Ранее определились все полуфиналисты Лиги чемпионов сезона-2020/21.

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