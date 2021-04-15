Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов сезона-2020/21

По итогам ответных матчей 1/4 финала определились все полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Французский «Пари Сен-Жермен» проиграл мюнхенской «Баварии» (0:1), но по сумме двух матчей (3:3) за счёт большего количества голов на выезде вышел в полуфинал.

Лондонский «Челси», упустивший ничью в ответной игре с португальским «Порту» (0:1), вышел в 1/2 финала по сумме двух игр (2:1).

Мадридский «Реал» на «Эндфилде» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0), но за счёт победы в первой игре (3:1) вышел в полуфинал.

Английский «Манчестер Сити» стал единственной командой, победившей соперника, дортмундскую «Боруссию», в обеих встречах с одинаковым счётом — 2:1 (4:2 по сумме игр).

Ранее появилась информация, что УЕФА планирует внести изменения в правило выездного гола.