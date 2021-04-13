Модрич рассказал о переговорах с «Реалом» о продлении контракта

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о ходе переговоров с клубом о продлении контракта.

«Дела с продлением идут хорошо, но я не могу рассказать больше. Я счастлив в «Реале» и надеюсь быть здесь в следующем сезоне, но я не могу сказать больше об этом», — приводит слова Модрича Marca.

35-летний хорватский хавбек играет за «Реал» с 2012 года. В общей сложности в его активе 26 голов и 61 голевая передача в 382 матчах за мадридскую команду, в составе которой он завоевал 17 трофеев, в числе которых четыре победы в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Рамос получил положительный тест на коронавирус.