Модрич рассказал о переговорах с «Реалом» о продлении контракта

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Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о ходе переговоров с клубом о продлении контракта.
Модрич рассказал о переговорах с «Реалом» о продлении контракта
  • Reuters

«Дела с продлением идут хорошо, но я не могу рассказать больше. Я счастлив в «Реале» и надеюсь быть здесь в следующем сезоне, но я не могу сказать больше об этом», — приводит слова Модрича Marca.

35-летний хорватский хавбек играет за «Реал» с 2012 года. В общей сложности в его активе 26 голов и 61 голевая передача в 382 матчах за мадридскую команду, в составе которой он завоевал 17 трофеев, в числе которых четыре победы в Лиге чемпионов.

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