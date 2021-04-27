«Реал» и «Челси» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала ЛЧ

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Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» огласили стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Реал» и «Челси» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала ЛЧ
  • Pixabay

С первых минут на поле стадиона «Альфредо ди Стефано» в Мадриде в составе «Реала» выйдут Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Эдер Милитао, Начо, Марсело, Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

В стартовый состав «Челси» вошли Эдуарж Менди, Сесар Аспиликуэта, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Бэн Чилуэлл, Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич, Тимо Вернер.

Матч состоится 27 апреля. Начало в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Неймар оценил шансы ПСЖ выиграть Лигу чемпионов.

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