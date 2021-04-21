«Это было быстро»: как в мире высмеивают приостановку проекта футбольной Суперлиги

В спортивном сообществе отреагировали на решение руководства европейской футбольной Суперлиги временно приостановить проект. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» сказал тост по этому поводу, а хавбек «Фенербахче» Месут Озил намекнул, что лишь чемпионат Турции имеет право называться Суперлигой. В свою очередь, московский «Спартак» в шутливой манере почтил память клубного турнира, а в пресс-службе нижнекамского «Нефтехимика» объяснили, почему российская хоккейная Суперлига существовала на протяжении 12 лет, а футбольная — несколько суток.

Решение временно приостановить реализацию проекта европейской футбольной Суперлиги спустя всего двое суток после его официального объявления стало неожиданностью для многих. Отказ от выступления в турнире английских грандов вызвал цепную реакцию и спровоцировал несколько других клубов принять подобные меры. О выходе уже заявили испанский «Атлетико», а также итальянские «Милан» и «Интер». Таким образом, на данный момент инициативу поддерживают всего три коллектива — «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Одним из первых решение ряда клубов отказаться от членства в Суперлиге прокомментировал глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Функционер высоко оценил тот факт, что команды сделали правильные выводы из сложившейся ситуации.

«Вчера я сказал, что признать свою ошибку — похвально, а эти клубы совершили большую ошибку. Но теперь они вернулись, и я знаю, что они многое могут предложить не только нашим чемпионатам, но и всему европейскому футболу. Теперь важно двигаться дальше, восстанавливать единство, которое существовало в нашем виде спорта до этого, и идти вперёд вместе», — цитирует Чеферина BBC.

При этом почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков признался, что был уверен в недолговечности проекта. По его словам, он не увидел ни чётких планов по развитию соревнований, ни желания развивать спорт.

«Предрекал, что проект Суперлиги провалится. Это уже третья попытка сделать свою самостоятельную организацию, но на этот раз, кроме демагогии и общих рассуждений, я больше ничего не увидел. В основе проекта лежала не идея процветания клубов и федерации, а личный интерес — желание за счёт развала европейского футбола погасить свои долги. Половина этих клубов — банкроты. У «Реала» даже нет денег, чтобы подписать новый контракт с Серхио Рамосом. Идея Суперлиги была понятна изначально: присвоить себе деньги и рассчитаться с долгами. У этой лиги не было перспектив. Слава богу, что на проект ополчились собственные федерации, даже РФС выступил против! Они же никого не спросили: ни футболистов, ни ассоциации, ни профсоюз футболистов. Эта пустышка была обречена на провал», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Министр спорта России Олег Матыцин также считает перспективы ESL весьма туманными. На его взгляд, проект уже сейчас можно считать закрытым.

«А её (Суперлиги. — RT) практически, можно сказать, не существует. Это была инициатива отдельных клубов, мы понимаем, какую оценку она получила у Международного олимпийского комитета, ФИФА, УЕФА, РФС. Поэтому абсолютно поддерживаю это мнение», — сказал Матыцин ТАСС.

Скорой заморозкой проекта не был шокирован и бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, в своё время предрекавший создание подобного турнира. Судя по всему, французский специалист не посчитал нынешний формат соревнований отвечающим нуждам.

«Я не удивлён, что это продлилось недолго. Я с самого начала не верил, что это осуществится. Она (Суперлига. — RT) игнорировала основные принципы спортивных заслуг. Если ты это игнорируешь, то ты уничтожаешь внутренние соревнования, так что фанаты на такое никогда не согласятся. Вполне справедливо», — приводит слова Венгера BeIN Sports.

Стоит отметить, что ряд представителей футбольной общественности с юмором отреагировали на новость о приостановке проекта европейской Суперлиги. Так, хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг опубликовал короткое сообщение в Twitter, в котором попрощался с новым турниром, а также снабдил его соответствующим эмодзи. В подобном стиле выступил и его партнёр по команде защитник Эмерик Лапорт. Испанец написал: «Это было быстро» — и добавил известный фрагмент из мультсериала «Симпсоны», где показано, как отец Гомера Симпсона заходит в увеселительное заведение и сразу покидает его, увидев внука.

В похожем стиле информацию о судьбе ESL прокомментировали и в пресс-службе голландского «Аякса». На странице клуба в Twitter появился эпизод из фильма «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди», в котором тот произносит фразу: «Ситуация быстро накалилась». А хавбек турецкого «Фенербахче» заявил, что в мире существует лишь одна Суперлига, намекая на название чемпионата Турции по футболу.

Не остались в стороне и известные в прошлом игроки клубов АПЛ, активно выступавшие против создания первенства. Так, экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сфотографировался с бокалом красного вина и снабдил снимок подписью «За Суперлигу», а бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн посмеялся не только над крахом ESL, но и над её руководителем — президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом. Ранее функционер высказал идею о сокращении длительности матчей, сославшись на то, что молодым болельщикам тяжело смотреть футбол на протяжении 90 минут.

«Жизнь Суперлиги оказалась короче, чем футбольные матчи по замыслу Переса. Отличная работа, футбольное сообщество», — написал Хаманн в Twitter.

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски был немного сдержаннее, но также не упустил возможности уколоть руководителей ESL.

«Ради этого я и играю. Это страсть. Это футбол! Прощай, Суперлига», — говорится в сообщении немца.

To The Super League 🥂 pic.twitter.com/zcHbsJ0DG0 — Gary Neville (@GNev2) April 20, 2021

Представители российского спортивного сообщества также не прошли мимо новостей о временном прекращении реализации проекта Суперлиги. Так, в англоязычном аккаунте московского «Спартака» в Twitter в шутливой манере почтили память турнира и заверили, что по нему «никто не будет скучать».

Не оставили без внимания данное событие и представители Континентальной хоккейной лиги, которые не понаслышке знают, что такое выступать в Суперлиге (в период с 1996 по 2008 год чемпионат страны именовался российской хоккейной Суперлигой). В пресс-службе омского «Авангарда» обратились к учредителям соревнований и призвали их не расстраиваться.

«Обращаемся к «Реалу», «Челси» и другим клубам из Суперлиги: мы, конечно, тоже расстроились сегодня из-за поражения, но что же вы так резко реагируете — сразу и закрывать. Счёт в серии только 1:1, впереди два домашних матча в Балашихе, не вешать нос!» — говорится в заявлении «Авангарда».

При этом представители нижнекамского «Нефтехимика» выдали простое объяснение, почему российская хоккейная Суперлига просуществовала 12 лет, а европейская футбольная — всего несколько суток.

«Прошлая Суперлига дольше продержалась, потому что там были мы», — говорится в Twitter клуба.

Примечательно, что над темой ESL посмеялся и «Ак Барс», предложивший в кратчайшие сроки организовать собственную Суперлигу и «под шумок разыграть Кубок Гагарина». Однако после новостей о скором распаде футбольного турнира в пресс-службе казанцев решили отказаться от этой затеи.

«Отбой, не получилось», — написали в Twitter казанского коллектива.