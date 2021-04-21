СМИ назвали причины выхода английских клубов из Суперлиги

Стали известны подробности выхода клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) из европейской Суперлиги.

По информации The Guardian, ключевым фактором выхода английских клубов стало давление, которое на них оказывалось в Великобритании.

Сообщается, что после объявления о вступлении в Суперлигу клубам пригрозили исключением из АПЛ и других национальных турниров.

Также отмечается, что против решения клубов выступило правительство Великобритании.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.