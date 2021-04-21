Вице-президент Суперлиги заявил о распаде турнира

Президент туринского «Ювентуса» и вице-президент европейской футбольной Суперлиги Андреа Аньелли ответил на вопрос о реализации нового турнира.

«Если говорить откровенно, то нет. Очевидно, этого не произойдёт», — цитирует Аньелли BBC.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Его участниками стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президент Суперлиги — Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Интер» и «Милан» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.