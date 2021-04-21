Министр спорта поддержал приостановку Суперлиги

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал приостановку европейской футбольной Суперлиги.
Министр спорта поддержал приостановку Суперлиги
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«А её практически, можно сказать, не существует. Это была инициатива отдельных клубов, мы понимаем, какую оценку она получила у Международного олимпийского комитета (МОК), Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС). Поэтому абсолютно поддерживаю это решение», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Его участниками стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президент Суперлиги — Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интер» и «Милан» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

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