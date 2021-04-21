«Ювентус» выступил с заявлением о Суперлиге

Туринский «Ювентус» выпустил официальное заявление о европейской футбольной Суперлиге.

«Ювентус» остается уверенным в обоснованности спортивной, коммерческой и законной составляющих Суперлиги, но понимает, что в настоящее время есть ограниченные возможности для реализации данного проекта в изначальном варианте», — говорится в заявлении на официальном сайте «Ювентуса».

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира: «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Интер» и «Милан» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.