«Милан» объявил о выходе из Суперлиги

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«Милан» официально объявил о решении выйти из европейской футбольной Суперлиги.
«Милан» объявил о выходе из Суперлиги
  • Reuters

«Милан» принял приглашение участвовать в Суперлиге с намерением создать лучший европейский турнир для болельщиков. Однако они выразили свою позицию по поводу нового турнира, и мы обязаны прислушиваться к их мнению», — говорится в заявлении на официальном сайте на официальном сайте «Милана».

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира: «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Милан» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

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