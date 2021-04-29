Куман заявил, что не понимает, за что его удалили в матче с «Гранадой»

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Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал своё удаление в матче 33-го тура испанской Примеры с «Гранадой».
Куман заявил, что не понимает, за что его удалили в матче с «Гранадой»
  • Reuters

«Я не понял, почему меня удалили. По словам Карлеса Наваля, я неуважительно повёл себя с резервным арбитром. Я не говорил ничего плохого о нём. Я не оскорблял и не делал ничего плохого. Невероятно, что они показали мне красную. Но если судье просто захотелось стать звездой вечера, то спасибо ему», — приводит слова Кумана AS.

Он отметил, что если в протоколе укажут то, чего он не говорил, то ему придётся предпринимать ответные действия.

«Было несколько эпизодов, и резервный судья ответил мне так, что проявил неуважение. Если он считает, что это не оскорбление, но он не понимает, что такое неуважение. Ещё раз — я не понял этого решения», — добавил специалист.

Куман был удалён на 66-й минуте матча с «Гранадой» и, таким образом, пропустит встречи с «Валенсией» и «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры.

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