Куман заявил, что не понимает, за что его удалили в матче с «Гранадой»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал своё удаление в матче 33-го тура испанской Примеры с «Гранадой».

«Я не понял, почему меня удалили. По словам Карлеса Наваля, я неуважительно повёл себя с резервным арбитром. Я не говорил ничего плохого о нём. Я не оскорблял и не делал ничего плохого. Невероятно, что они показали мне красную. Но если судье просто захотелось стать звездой вечера, то спасибо ему», — приводит слова Кумана AS.

Он отметил, что если в протоколе укажут то, чего он не говорил, то ему придётся предпринимать ответные действия.

«Было несколько эпизодов, и резервный судья ответил мне так, что проявил неуважение. Если он считает, что это не оскорбление, но он не понимает, что такое неуважение. Ещё раз — я не понял этого решения», — добавил специалист.

Куман был удалён на 66-й минуте матча с «Гранадой» и, таким образом, пропустит встречи с «Валенсией» и «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры.