«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры

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Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Гранады» в матче 33-го тура испанской Примеры.
«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Барселона» забила первой. На 23-й минуте отличился Лионель Месси.

Победу «Гранаде» принесли голы Дарвина Мачиса, забившего на 63-й минуте, и Хорхе Молины, отличившегося на 79-й.

«Барселона» с 71 очком занимает третье место в турнирной таблице Примеры, уступая идущему вторым «Реалу» (71) по дополнительным показателям, а лидирующему «Атлетико» — два очка. «Гранада» с 45 очками занимает восьмое место.

Ранее появилась информация, что отец Месси сообщил руководству «Барселоны» о намерении сына остаться в клубе.

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