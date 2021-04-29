«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Гранады» в матче 33-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Барселона» забила первой. На 23-й минуте отличился Лионель Месси.

Победу «Гранаде» принесли голы Дарвина Мачиса, забившего на 63-й минуте, и Хорхе Молины, отличившегося на 79-й.

«Барселона» с 71 очком занимает третье место в турнирной таблице Примеры, уступая идущему вторым «Реалу» (71) по дополнительным показателям, а лидирующему «Атлетико» — два очка. «Гранада» с 45 очками занимает восьмое место.

Ранее появилась информация, что отец Месси сообщил руководству «Барселоны» о намерении сына остаться в клубе.