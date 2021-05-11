Черчесов объяснил вызов Захаряна в сборную России для подготовки к Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал включение полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в расширенный список национальной команды для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020.

«На возраст мы не смотрим, смотрим, как игрок развивается. Опять же, он выступает на разных позициях. Мы вызываем, чтобы принять правильное решение. Он тоже хорошо себя проявляет и в команде, и в молодёжке», — заявил Черчесов.

17-летний Захарян в нынешнем сезоне отыграл в 12 матчах за «Динамо» в Российской премьер-лиге, записав в свой актив два гола и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в «Динамо» прокомментировали вызов Захаряна в сборную России.