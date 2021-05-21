Захарян рассказал, что для него значит вызов в сборную России

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян высказался о дебютном вызове в сборную России по футболу, а также оценил свои шансы поехать на чемпионат Европы — 2020.
Захарян рассказал, что для него значит вызов в сборную России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Считаю, это большой опыт, что меня вызывали в сборную. Даже если не возьмут, то в любом случае я десять дней проведу в команде, пойму, какой тут уровень, что требуют. Поэтому всё мне в плюс, я получаю опыт. А насчёт шансов — почему бы и нет? Посмотрим. Я буду работать, а там уже решит тренерский штаб», — цитирует Захаряна Sport24.

17-летний футболист попал в расширенный список сборной России, который ведёт подготовку к грядущему чемпионату Европы по футболу.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Первоначально турнир должен был состояться в 2020-м, однако был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на это, для соревнований сохранили первоначальное название.

Ранее Захарян рассказал, что ему предлагали выступать за сборную Армении.

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