Захарян рассказал, что ему предлагали выступать за сборную Армении

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал, что ему поступало предложение выступать за национальную команду Армении.

«У меня было предложение выступать за национальную команду Армении. Но всё произошло довольно быстро, и после молодёжной сборной я получил вызов в основную», — цитирует полузащитника «Спорт-Экспресс».

с 11 июня по 11 июля пройдёт чемпионат Европы по футболу — 2020, перенесённый с 2020 на 2021 год из-за пандемии. На групповом этапе сборная России сыграет с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. Захарян включён в расширенный состав сборной и проведёт подготовительный сбор к турниру в Австрии.

Ранее Кудряшов высказался о предстоящих сборах сборной России в Австрии.