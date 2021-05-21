Кудряшов высказался о предстоящих сборах национальной команды России в Австрии
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«Меня точно не пугает подготовка. Ждёт тяжёлая работа в Австрии, все это понимают и готовы. Итог будет хороший. С течением времени это всё стало частью работы, так что для нас привычно», — цитирует Кудряшова «Спорт-Экспресс».
По словам защитника, он отвлёкся от клубных дел и сконцентрирован на сборной.
«Благодарен, что Станислав Саламович дал немного мне отдохнуть», — сказал футболист.
Чемпионат Европы, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии, пройдёт с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Ранее врач сборной России заявил о высоком уровне антител у игроков команды.