Кудряшов высказался о предстоящих сборах национальной команды России в Австрии

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Защитник сборной России Фёдор Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящего сбора национальной команды в Австрии перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.
Кудряшов высказался о предстоящих сборах национальной команды России в Австрии
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Меня точно не пугает подготовка. Ждёт тяжёлая работа в Австрии, все это понимают и готовы. Итог будет хороший. С течением времени это всё стало частью работы, так что для нас привычно», — цитирует Кудряшова «Спорт-Экспресс».

По словам защитника, он отвлёкся от клубных дел и сконцентрирован на сборной.

«Благодарен, что Станислав Саламович дал немного мне отдохнуть», — сказал футболист.

Чемпионат Европы, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии, пройдёт с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее врач сборной России заявил о высоком уровне антител у игроков команды.

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