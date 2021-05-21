Врач сборной России заявил о высоком уровне антител у игроков команды

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал об уровне антител к коронавирусу игроков национальной команды перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.
Врач сборной России заявил о высоком уровне антител у игроков команды
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Несколько дней назад получили протокол из РФС (Российский футбольный союз), в котором чётко прописаны действия по результатам тестов на коронавирус. Мы отправим в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) сведения о всех футболистах, которые переболели, об уровне антител», — цитирует Безуглова «Спорт-Экспресс».

Врач сборной России выразил надежду, что кого-то из игроков национальной команды получится освободить от ПЦР-тестов.

«Вакцинация не освобождает от сдачи тестов. Часть ребят переболели, кто-то делал вакцинацию, поэтому у большинства высокий уровень антител. Во время чемпионата Европы после каждого матча футболисты сдают тесты. Вероятно, будет ещё ряд тестов до старта турнира», — сказал он.

Чемпионат Европы, перенесённый с 2020 на 2021 год из-за пандемии, пройдёт с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу провела тренировку в полном составе перед Евро-20202.

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