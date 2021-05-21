Сборная России по футболу провела тренировку в полном составе

Сборная России продолжает подготовку к предстоящему чемпионату Европы по футболу — 2020.

Как сообщает «Чемпионат», национальная команда провела тренировку на базе в Новогорске.

Отмечается, что все 27 игроков сборной без ограничений занимались в общей группе.

Ранее стало известно, что ЦСКА проведёт летние сборы в Австрии.