Сборная России по футболу провела тренировку в полном составе
Сборная России продолжает подготовку к предстоящему чемпионату Европы по футболу — 2020.
- © РИА Новости / Александр Вильф
Как сообщает «Чемпионат», национальная команда провела тренировку на базе в Новогорске.
Отмечается, что все 27 игроков сборной без ограничений занимались в общей группе.
Ранее стало известно, что ЦСКА проведёт летние сборы в Австрии.
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